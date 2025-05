Significato del nome Priscilla: origini, caratteristiche e onomastico

Priscilla è un nome affascinante e dalle origini antiche: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche.

Tra i nomi femminili, Priscilla spicca per la sua antica origine latina e il suo significato profondo. Questo nome non è solo simbolo di eleganza e storia, ma porta con sé anche un’importante tradizione culturale e religiosa: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : molto antica

: molto antica Origine : latina

: latina Onomastico : 18 gennaio

: 18 gennaio Varianti: Priscilla, Pris, Prissy, Sissy, Cissy, Sissie, Cece (inglese)

Significato e origini del nome Priscilla

Il nome Priscilla affonda le sue radici nella lingua latina. Si tratta del diminutivo femminile di “priscus“, che significa “molto antica” oppure “più antica, più venerabile”. Nel Nuovo Testamento Priscilla è una figura di rilievo, moglie di Aquila e discepola di San Paolo.

Onomastico e diffusione del nome Priscilla

L’onomastico di chi porta questo nome si celebra il 16 gennaio in memoria di Santa Priscilla, venerata per il suo martirio a Roma nel 98. In alternativa può essere festeggiato nelle seguenti date:

8 luglio in memoria di Santa Priscilla, moglie di Sant’Aquila,

in memoria di Santa Priscilla, moglie di Sant’Aquila, 18 gennaio per Santa Priscilla, madre di san Pudente e nonna delle Sante Prassede e Pudenziana.

Il nome Priscilla è piuttosto raro in Italia. Secondo i dati ISTAT più recenti, circa 672 persone portano questo nome, rappresentando lo 0,0011% della popolazione italiana. In termini di popolarità, si colloca al 1268esimo posto tra i nomi femminili più comuni nel Paese. Anche la variante Prisca ha una diffusione molto limitata.

Curiosità e caratteristiche sul nome Priscilla

Per il senso di eleganza che evoca, le bambine che portano questo nome sono spesso percepite come raffinate nei modi, con una certa predisposizione alla bellezza estetica sia nel comportamento che nell’espressione artistica. Priscilla tende ad avere una mente vivace e una forte curiosità. Ama imparare, osservare il mondo con attenzione e fare domande. Crescendo, questa curiosità si può trasformare in creatività o capacità analitica.

Per tutto queste caratteristiche, da adulta Priscilla potrebbe trovare soddisfazione in professioni che le consentano di dare libero sfogo alla sua spiccata creatività. I settori privilegiati sono quelli della pittura, della moda, del design. del teatro, della musica e della fotografia.

Il colore associato a Priscilla è il blu, tonalità simbolo di profondità e serenità. La pietra portafortuna è invece lo zaffiro, gemma che rappresenta la pazienza e la virtù. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 3, cifra simbolo di creatività e energia.

Personaggi famosi con il nome Priscilla

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Priscilla: