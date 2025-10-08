Perché tutti stanno facendo la doccia al buio: cos’è e come funziona il nuovo trend diventato virale

Sui social spopola il dark showering, una pratica innocua che promette di ottenere grandi benefici: scopriamo cos’è e come funziona.

Navigando sui social è facile imbattersi nella dark showering, una nuova pratica che fortunatamente non nasconde alcun tipo di pericolo. Questa volta, il mondo virtuale sta diffondendo una tendenza positiva, che potrebbe davvero essere d’aiuto a tante persone. Scopriamo cos’è, come funziona e quali sono i benefici.

Dark showering: cos’è e perché spopola sui social

Letteralmente, dark showering significa doccia scura e già da questa semplice traduzione è facile capire cos’è. Questa nuova tendenza social, consiglia semplicemente di fare una doccia al buio a fine giornata, con lo scopo di scaricare tutte le tensioni della giornata e raggiungere un buon grado di rilassamento.

Partendo dal presupposto che un bel bagno serale è sempre un toccasana, che differenza può fare una luce accesa o spenta? I sostenitori del dark showering sostengono che il buio consenta di creare una specie di depotenziamento sensoriale, oggi come non mai necessario. In altre parole, visto che buona parte della quotidianità ci vede connessi, attivi e produttivi, una doccia senza la luce permette di staccare, seppur momentaneamente, dal mondo esterno. Ma la scienza, ci dà una spiegazione ulteriore: il buio segnala al corpo che è ora di dormire, quindi si abbassano i livelli di cortisolo e viene stimolata la produzione di melanina.

I benefici del dark showering

Facendo un bagno al buio non si hanno distrazioni, quindi ci si può davvero concentrare sul “qui e ora”. In pratica, il dark showering non è nient’altro che una doccia consapevole, uno dei tanti ‘consigli’ della mindfulness. In effetti, rivolgere l’attenzione alle sensazioni che scaturiscono dall’acqua sulla pelle, dal rumore del getto, dal vapore, dai profumi e da qualunque altra cosa attiri la propria curiosità è un esercizio molto utile per vivere o iniziare a vivere il momento.

I benefici del dark showering sono tanti. Consente di riequilibrare mente, corpo e spirito, di resettare il cervello, di rallentare i ritmi e di regolare il ritmo circadiano. Insomma, ogni tanto i social suggeriscono anche ottime pratiche, del tutto naturali e soprattutto benefiche, che vale davvero la pena provare.