Qual è il significato del nome Orlando: la sua affascinante origine germanica, quando si festeggia l’onomastico e quali sono le sue principali caratteristiche e curiosità letterarie.

Elegante, forte e carico di storia, il nome Orlando affonda le sue radici nella letteratura epica medievale e continua ancora oggi a evocare coraggio, lealtà e passione. Ma cosa significa questo nome? Qual è la sua origine e perché è così presente nella cultura europea, da Ariosto a Shakespeare? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul nome, incluse le varianti, le date dell’onomastico e i personaggi famosi che lo hanno reso immortale.

Significato : “famoso per la sua gloria” o “terra gloriosa”.

: “famoso per la sua gloria” o “terra gloriosa”. Origine : germanica (dal tedesco-franco Hruodland/Hruodolandus).

: germanica (dal tedesco-franco Hruodland/Hruodolandus). Onomastico : 31 maggio o 15 settembre (a seconda del culto).

: 31 maggio o 15 settembre (a seconda del culto). Varianti: Rolando; alterati Orlandino, Lando (forme maschili). Orlanda; alterate Orlandina, Landa (forme femminili).

Significato e origini del nome Orlando

Il nome Orlando deriva dal germanico Hruodland (o Hruodolandus), composto da hruod, “fama/gloria”, e land, “terra/patria” . Alcuni studiosi propongono una radice alternativa in nantaz, significante “ardito, audace”, portando a interpretazioni come “famoso per il suo coraggio”.

Tale nome è la forma italiana di Rolando, grazie a un’inversione delle lettere iniziali (metatesi), forse derivata dal francese O Rolande.

Onomastico e diffusione del nome

15 settembre: in memoria del beato Rolando (Orlando) de’ Medici, eremita, morto nel 1386.

31 maggio: secondo una tradizione antica, per il paladino Orlando di Roncisvalle (778) commemorato dai Bollandisti.

In Italia, circa 31.000–33.000 persone portano questo nome, che nel 2022–23 si colloca intorno al 160°–170° posto fra i nomi maschili.

Caratteristiche e curiosità sul nome Orlando

Chi si chiama Orlando è spesso associato a tratti come coraggio, lealtà e senso di giustizia, riflesso del personaggio epico del ciclo carolingio. Secondo alcune fonti onomantiche, questo nome maschile tende ad essere positivo, equilibrato e ottimista.

La città di Orlando (Florida) prende il nome probabilmente da Orlando Reeves, soldato ucciso nel 1835 durante le guerre Seminole.

In chiave numerologica o simbolica:

Colore : verde o blu, in relazione a equilibrio e fiducia.

: verde o blu, in relazione a equilibrio e fiducia. Numero fortunato : 1, 5 o 9.

: 1, 5 o 9. Pietra/Metallo: zaffiro/argento o smeraldo/bronzo.

Personaggi famosi che si chiamano Orlando

Ecco un elenco di personaggi noti che si chiamano con questo affascinante nome: