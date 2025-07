Venduta all’asta la borsa più costosa al mondo, la cifra è incredibile: la moglie di Jeff Bezos si è arresa

Cifra da capogiro quella offerta durante un’asta per la vendita della borsa più costosa al mondo: un vero gioiello da collezione.

Battuta all’asta la borsa più costosa al mondo, durante un evento svoltosi a Parigi, all’interno della prestigiosa asta “Fashion Icons” organizzata da Sotheby’s, che ha attirato l’attenzione internazionale per il fatto che tale accessorio ha, alle spalle, una storia definita ed unica. Scopriamo, dunque, di quale borsa si tratta e perché ha un valore così alto.

La borsa più costosa al mondo battuta all’asta per una cifra esorbitante

Si tratta della borsa più costosa al mondo quella battuta all’asta a Parigi, nel corso di un evento organizzato da Sotheby’s. Tale accessorio, nei fatti, ha un valore così elevato, in quanto legato alla figura di Jane Birkin.

Oltre 8,5 milioni di euro (commissioni incluse) è la somma associata alla prima Birkin di Hermès. La nascita della Birkin è avvenuta quasi per caso, come raccontò la stessa attrice in diverse interviste.

Jane Birkin

Durante un volo da Parigi a Londra nel 1984, Jane Birkin si trovò accanto a Jean-Louis Dumas, allora amministratore delegato di Hermès.

Dopo aver lamentato la mancanza di borse capienti e funzionali, Birkin gli disegnò la sua idea su un sacchetto di carta per il vomito. Pochi mesi dopo, ricevette il primo esemplare della borsa che avrebbe preso il suo nome e che sarebbe diventata, negli anni, uno degli oggetti di moda più desiderati e inaccessibili al mondo.

La borsa venduta all’asta rappresenta, dunque, un pezzo di storia personale dell’attrice. L’originale, oggi caratterizzata da segni di usura, presenta dettagli mai replicati: una tracolla fissa, le iniziali dell’attrice impresse sul davanti, una chiusura in ottone dorato e un tagliaunghie appeso all’interno. Elementi che ne fanno un modello unico e irripetibile, tanto da attirare l’offerta vincente di un collezionista giapponese tramite Sotheby’s Giappone.

Un valore che va oltre l’oggetto

Il prezzo raggiunto – superiore a qualsiasi altra vendita di borse nella storia – è giustificata per la rarità del modello, ma anche per il legame affettivo e culturale con la figura di Jane Birkin, scomparsa nel 2023.

La sua disinvoltura nel portare la borsa, che era riempita fino all’inverosimile e decorata con adesivi e portachiavi, ha contribuito a definirne l’immagine iconica.

La Birkin originale era stata già messa all’asta una prima volta nel 1994 per beneficenza e, successivamente, nel 2000. Ha fatto parte, inoltre, di importanti esposizioni museali, dal Victoria and Albert Museum di Londra al MoMA di New York. Oggi, con questa vendita, entra ufficialmente nella sfera del collezionismo di lusso.