Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 degli AC/DC: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena in tutta Europa.

Considerati da sempre simbolo dell’hard rock più puro, gli AC/DC si preparano a girare l’Europa con il tour 2025. I concerti sono stati programmati in alcune delle città europee più importanti, compresa una località italiana. Vediamo tutte le date e la scaletta che canteranno per e con i fan.

AC/DC: le date del tour 2025

Gli AC/DC regalano ai fan un tour 2025 all’insegna dell’energia, com’è nel loro stile. La band australiana porterà in giro per l’Europa l’hard rock più puro, quello che la contraddistingue dal lontano 1973. La scaletta dei concerti promette bene: da Thunderstruck a Highway to Hell, passando per Back in Black.

La data zero è fissata per il 26 giugno presso l’Airport Letňany di Praga, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 21 Agosto al Murrayfield Stadium di Edinburgo. Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 degli AC/DC:

26 Giugno – Airport Letňany, Praga (Repubblica Ceca);

30 Giugno – Olympiastadion, Berlino (Germania);

4 Luglio – PGE Narodowy, Varsavia (Polonia);

8 Luglio – Open Air Park, Düsseldorf (Germania);

12 Luglio – Metropolitano Stadium, Madrid (Spagna);

20 luglio – Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari, Imola (Italia);

24 Luglio – Song Festival Grounds, Tallinn (Estonia);

28 Luglio – Ullevi, Gothenburg (Svezia);

5 Agosto – Bjerke Racecourse, Oslo (Norvegia);

9 Agosto – Stade De France, Parigi (Francia)

17 Agosto – Messe Karlsruhe, Karlsruhe (Germania);

21 Agosto – Murrayfield Stadium, Edinburgo (Scozia);

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, gli AC/DC porteranno in scena i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: