Significato del nome Maria: origini, caratteristiche e onomastico

Maria è un nome di origine ebraica dai molteplici significati: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Nella vasto mondo dei nomi, Maria occupa da secoli una posizione di rilievo, intrecciando storia, religione e cultura in un affascinante viaggio che attraversa diverse civiltà. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : principessa

: principessa Origine: egiziana/ebraica

egiziana/ebraica Onomastico: 12 settembre

12 settembre Varianti: Mary, Maria, Marie, Mariah, Maree (inglese), Máire, Muire (irlandese), Marie (francese), Marja, Marjo, Maaria, Maria, Mari (finlandese), Miryam, Miriam (ebraico), Maryam, Mariam (arabo), Marija, Mara (croato), Maria, Marie (tedesco)

Significato e origini del nome Maria

Il nome Maria affonda le sue radici nell’antico Egitto e deriva dal termine “Myrhiam“, che si è poi tramuto nell’ebraico “Maryàm“. Le sue interpretazioni sono varie: può significare sia “principessa” che “amata dal dio Amon“, antica divinità egizia.

Nella cultura cristiana Maria ricopre un ruolo fondamentale essendo il nome della madre di Gesù. In questo contesto il nome assume il significato di “signora beneamata” o “desiderosa di un figlio“, legandosi indissolubilmente al concetto di maternità e amore divino. Maria viene spesso utilizzato come secondo nome, sia per i maschi che per le femmine, e la sua variante maschile è Mariano.

Onomastico e diffusione del nome Maria

Maria festeggia il proprio onomastico il 12 settembre, in occasione della festa del Santissimo Nome di Maria. L’8 settembre si festeggia invece la Natività della Beata Vergine Maria.

In Italia Maria è il nome più diffuso in assoluto tra la popolazione femminile. Questo è dovuto sia al suo forte significato religioso sia al fatto che spesso viene impiegato in forma composta insieme ad altri nomi, come ad esempio Anna Maria. Secondo i dati Istat, nel XX secolo circa il 12% della popolazione femminile portava questo nome e oggi si chiamano così il 7.5 % delle donne.

Caratteristiche e curiosità sul nome Maria

Le persone di nome Maria tendono a essere timide e riservate, con una marcata inclinazione alla meditazione e all’introspezione. Rivelano una forte avversione per i conflitti, privilegiando lea quieta armonia della vita quotidiana. Questa indole sognatrice conduce spesso Maria a cercare rifugio in un mondo interno ricco e complesso, alimentato da una vivida fantasia e da un profondo senso di empatia verso il prossimo.

Il colore associato a questo nome è il blu, simbolo di saggezza e meditazione. La pietra portafortuna è lo zaffiro, gemma che rappresenta le virtù della verità e della fiducia. Infine il numero fortunato per Maria è il 7, numero che rimanda alla ricerca della perfezione e dell’analisi interiore.

Personaggi famosi con il nome Maria

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Maria: