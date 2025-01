Significato del nome Leonardo: origini, caratteristiche e onomastico 

Leonardo è un nome di origine longobarda dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Leonardo è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : forte come un leone

: forte come un leone Origine : longobarda

: longobarda Onomastico : 6 novembre

: 6 novembre Varianti: Leonhard (tedesco), Leonard (inglese), Léonard (francese), Leonardo (spagnolo), Leonard (russo), Lionard (irlandese)

Significato e origini del nome Leonardo

Leonardo è un nome di origine longobarda che affonda le sue radici nelle parole germaniche “leon“, che significa leone, e “hart“, che significa “forza, coraggio”. Il significato di questo nome può quindi essere inteso come “forte o coraggioso come un leone“. La simbologia del leone, re indiscusso del regno animale, riflette attributi desiderabili di leadership, forza, coraggio e nobiltà, qualità che hanno indubbiamente contribuito alla popolarità di questo nome.

Onomastico e diffusione del nome Leonardo

Leonardo festeggia il suo onomastico il 6 novembre, in onore di San Leonardo di Noblac o di Limoges, abate ed eremita. Nel corso dell’anno ci sono però altre date in cui è possibile celebrarlo:

30 marzo per San Leonardo Murialdo, sacerdote

per San Leonardo Murialdo, sacerdote 9 luglio per San Leonardo Wechel, sacerdote e martire a Brielle

per San Leonardo Wechel, sacerdote e martire a Brielle 23 luglio per Beato Leonardo da Recanati, vescovo mercedario

per Beato Leonardo da Recanati, vescovo mercedario 18 agosto per Beato Leonardo, abate di Cava

per Beato Leonardo, abate di Cava 15 ottobre per San Leonardo di Vandoeuvre, eremita

per San Leonardo di Vandoeuvre, eremita 23 ottobre per Beato Leonardo Olivera Buera, sacerdote e martire a El Saler (Valencia)

per Beato Leonardo Olivera Buera, sacerdote e martire a El Saler (Valencia) 18 novembre per San Leonardo Chimura, martire con altri compagni a Nagasaki

per San Leonardo Chimura, martire con altri compagni a Nagasaki 26 novembre San Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote

Leonardo è un nome ampiamente diffuso in Italia. Secondo i dati Istat, infatti, tra il 1999 e il 2022 sono stati chiamati così più di 130mila bambini ed è un dei nomi maschili più scelti dai genitori italiani. Dalla fine del XX secolo la sua popolarità è in costante aumento e dal 2018 è al primo posto nella classifica dei nomi più utilizzati per i neonati.

Caratteristiche e curiosità sul nome Leonardo

I Leonardo sono caratterizzati da una personalità forte ed indipendente, che li porta ad essere freddi in apparenza. Una volta che si è entrati in confidenza, però, si lasciano andare mostrando il lato più appassionato e vivace del loro carattere. Risoluti nell’affrontare e risolvere i problemi, i portatori di questo nome sono dei perfezionisti e lavoratori instancabili, caratteristiche che li portano ad avere successo in moltissimi ambiti lavorativi.

Il colore associato a Leonardo è il blu, tonalità che rappresenta calma, pace e serenità. La pietra portafortuna associata a questo nome è invece il topazio, gemma capace di diffondere la felicità e la gioia. Infine, il numero fortunato è il 6, simbolo di bellezza, amore ed equilibrio cosmico.

Personaggi famosi con il nome Leonardo

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Leonardo: