Significato del nome Geremia: origini, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Geremia? Scopriamo origini, caratteristiche, onomastico e i personaggi famosi che si chiamano così.

Geremia è un nome classico, che in alcune zone del mondo viene declinato in altri modi, tipo: Geremi, Girolamo e Germino. A colpire è soprattutto il suo significato profondo, legato alla sfera spirituale. Scopriamo origini, caratteristiche, onomastico e tutte le curiosità che ci sono.

Significato : “Dio esalterà” o “Dio innalzerà”

: “Dio esalterà” o “Dio innalzerà” Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 1 maggio

: 1 maggio Varianti: Jeremy o Jeremiah (inglese), Jérémie (francese), Jeremías (spagnolo), Jeremias (tedesco e portoghese), Ieremias (greco), Jorma, Jarmo, Jarno o Jeremias (finlandese) e Jeremi (polacco)

Significato e origini del nome Geremia

Dall’ebraico Yirmyahu (ירמיהו), Geremia significa “Dio esalterà” o “Dio innalzerà”. Il nome, infatti, è formato da due parole: Yah, che si traduce con Dio, e ram, ossia sollevare. Secondo alcune teorie, però, può essere tradotto anche con: “il Signore fonda”, “fondato dal Signore”, “scelto dal Signore” o “Dio libera dai ceppi”. Deriva dall’omonimo profeta biblico, una delle figure centrali dell’Antico Testamento.

Il nome Geremia, quindi, ha un significato profondo, strettamente collegato alla religione ebraica e cristiana. Quanti si chiamano così sono portatori di un messaggio molto importante: Dio solleverà le persone o le comunità nei momenti più difficili o comunque avversi. Non dimentichiamo, tra l’altro, che il profeta a cui fa riferimento è sempre portatore di speranza.

Onomastico e diffusione del nome Geremia

Il nome Geremia è diffuso soprattutto in Italia, Francia, Regno Unito, Australia, Canada, Stati Uniti, Brasile e Argentina. Nel Belpaese, circa 3433 persone si chiamano così. L’onomastico si festeggia generalmente l’1 maggio, giorno in cui si ricorda il profeta Geremia. Può comunque essere celebrato in altre date:

16 febbraio: san Geremia, martire con altri compagni a Cesarea marittima;

7 giugno: san Geremia, monaco e martire a Cordova;

15 settembre: san Geremia, martire a Cordova con sant’Emila.

Curiosità e caratteristiche sul nome Geremia

Solitamente, Geremia è una persona molto determinata, dotata di una grande personalità. Tenace, pragmatico e diplomatico, sa essere gentile e conciliante con quanti lo circondano, così da evitare conflitti. Il suo carattere, infatti, è incline alla pace, sempre a patto che vengano rispettati i diritti. Sensibile e affettuoso, ama stare in compagnia e coltivare rapporti profondi e leali.

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, Geremia è portato per fare carriera nel settore del marketing, del commercio e del turismo. La sua pietra è il rubino, mentre il numero fortunato è il 2 e il colore preferito è il rosso.

Personaggi famosi con il nome Geremia

Di seguito, una lista di personaggi famosi che si chiamano Geremia: