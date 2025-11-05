Bonus bollette fino a 1.226 euro: chi può ottenerlo e come fare domanda

Un aiuto per le famiglie a basso reddito: bonus bollette su luce, gas e acqua fino a oltre mille euro l’anno per chi rientra nei limiti ISEE.

Il caro energia continua a pesare sui bilanci familiari, ma per chi ha redditi più bassi esistono misure di sostegno che possono alleggerire – quantomeno parzialmente – le spese domestiche. Il bonus bollette, in tal senso, consente di ottenere sconti sulle fatture di luce, gas e acqua, facendo risparmiare anche fino a 1.226 euro all’anno. Scopriamo in cosa consiste e chi può richiederlo.

Bonus bollette, come funziona e a chi è rivolto

Il contributo si rivolge alle famiglie con un ISEE inferiore a 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro se nel nucleo sono presenti almeno quattro figli. L’importo varia in base alla composizione familiare, alla zona climatica e all’utilizzo delle utenze.

bonus lettera

Per l’energia elettrica, il bonus sociale riconosce uno sconto che oscilla da 167,90 euro per i nuclei più piccoli fino a 240,90 euro per le famiglie numerose. A questa agevolazione si può aggiungere il bonus per disagio fisico, rivolto a chi vive con persone che necessitano di apparecchiature elettromedicali salvavita.

In questo caso, inoltre, non si tiene conto del reddito: è richiesto, però, un certificato ASL che comprovi la condizione sanitaria e il tipo di dispositivo utilizzato. Il bonus, poi, varia in base ai consumi aggiuntivi di energia e può superare i 540 euro l’anno, sommabili al bonus ordinario.

Gas e acqua, quanto si risparmia

Il bonus gas riconosce una riduzione media di 300 euro annui, calcolata in base al numero di componenti del nucleo e all’uso del gas per riscaldamento, cottura e acqua calda. Gli importi più importanti ed alti si registrano nei mesi invernali, quando i consumi – nei fatti – aumentano.

Il bonus idrico, invece, garantisce 50 litri di acqua gratuita al giorno per ogni membro della famiglia. Tradotto in risparmio, significa circa 142 euro all’anno per una famiglia composta da cinque persone.

Complessivamente, un nucleo familiare numeroso con ISEE entro i limiti e un componente affetto da grave patologia, dunque, può ricevere fino a 1.226 euro di agevolazioni in un anno.