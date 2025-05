Significato del nome Clara: origini, caratteristiche e onomastico

Clara è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Nel vasto universo dei nomi femminili, Clara è molto apprezzo dai neogenitori italiani sia per le sue antiche origini latine che per il suo significato che richiama alla mente immagini di purezza e trasparenza. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome.

Significato : lucente, luminosa

: lucente, luminosa Origine : latina

: latina Onomastico : 11 agosto

: 11 agosto Varianti: Clàra (catalano); Klaara (finlandese); Claire (francese); Clare (inglese); Klāra (lettone)

Clara, variante del nome Chiara, ha origini latine e deriva dall’aggettivo “clarus“, che significa “chiaro”, “luminoso” e, in senso figurato, “illustre” o “famoso”. Di conseguenza il significato di Clara può essere inteso come “lucente” o “luminosa“. Nella religione cattolica, Clara è associato a qualità come la chiarezza di pensiero, la purezza d’animo e l’illuminazione spirituale.

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente l’11 agosto in onore di Santa Chiara d’Assisi, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse e seguace di San Francesco. In alternativa può essere celebrato anche nelle seguenti date:

17 agosto per Santa Chiara, badessa di Montefalco

per Santa Chiara, badessa di Montefalco 25 maggio per Beato Chiarito del Voglia di Firenze

In Italia, Clara è un nome femminile ampiamente diffuso, con circa 91.735 donne che lo portano. Sebbene non rientri tra i primi 20 nomi più popolari per neonate negli ultimi anni, mantiene una presenza significativa nel nostro Paese. La variante più comune in Italia è Chiara, mentre Clarissa è una versione del nome molto meno diffusa.

Curiosità e caratteristiche sul nome Clara

Le bambine che portano il nome Clara sono dotate di grande forza di volontà e di una spiccata sensibilità; inoltre sono trasparenti e genuine e non riescono a mentire nemmeno a fin di bene. Questa loro spontaneità le rende simpatiche e irreverenti al tempo stesso. Amano stare a contatto con natura e praticare sport all’aria aperta come il tennis, il calcio e l’equitazione.

Dal punto di vista lavorativo, chi porta questo nome può trovare soddisfazione in professioni che richiedano di utilizzare molta energia e creatività. Escluse quindi le carriere che richiedono di trascorrere tutta la giornata in ufficio, alcuni lavori ideali per Clara potrebbero essere: l’insegante di ginnastica, la maestra, ma anche la pittrice o la fotografa.

Il colore associato a Clara è il verde acqua, tonalità che richiama i concetti di trasparenza e spontaneità. La pietra portafortuna è invece il diamante, gemma che rappresenta la purezza assoluta. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 3, cifra simbolo di creatività e energia.

Personaggi famosi con il nome Clara

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Clara: