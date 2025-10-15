Vedi solo un asino? Allora potresti avere un problema: il test visivo che sta dividendo il web.

Un’immagine – apparentemente semplice – che ha messo in crisi migliaia di utenti. In cinque secondi devi trovare il secondo animale: solo chi ha un occhio davvero allenato ci riesce. Ecco il rompicapo che ha fatto impazzire gli utenti della rete.

Test dell’asino, illusione ottica che inganna anche i più attenti

Negli ultimi anni, i test visivi sono diventati un vero fenomeno della rete. Da semplici passatempi sono ormai considerati strumenti per allenare la mente ed affinare la capacità di osservazione. Quello che oggi sta facendo impazzire il web sembra un innocente disegno a carboncino, che – però- nasconde più di quanto mostri.

L’immagine, in bianco e nero, mostra un paesaggio rurale: sullo sfondo si intravedono colline, alberi e mulini, mentre in primo piano compare un asino accompagnato da due contadini.

Trova l'animale nascosto (a destra la soluzione) pic.twitter.com/9PyMvoscAt — Pasquale (@pasqvideo) October 13, 2025

Uno tiene la coda dell’animale, l’altro è seduto in sella. Fin qui tutto sembra palese, eppure la sfida è tutt’altro che semplice. Secondo il test, entro cinque secondi bisognerebbe individuare un secondo animale nascosto nella scena — un compito che solo i più perspicaci riescono a completare.

Questa illusione ottica sfrutta l’abilità dell’artista nel giocare con luci, ombre e linee. La composizione induce l’occhio a concentrarsi sui dettagli più evidenti, tralasciando volutamente ciò che è mascherato all’interno dell’immagine.

La soluzione che sorprende tutti

Chi non è riuscito a scovare il mistero nascosto può tirare un sospiro di sollievo: non è questione di vista, bensì di percezione.

L’animale celato tra le linee del disegno è una capra. Per individuarla bisogna concentrarsi nella parte inferiore della scena, esattamente tra le zampe dell’asino e i ciuffi d’erba circostanti.

Ad uno sguardo più attento, i contorni delle piante e del terreno si uniscono a formare la sagoma della capra, perfettamente integrata nell’ambiente.