Mezzosangue: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Mezzosangue: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo il successo dell’album Viscerale, uscito lo scorso aprile, Mezzosangue è pronto per dare il via al suo tour 2025. Il rapper girerà l’Italia con una serie di concerti in cui la musica e la sua energia faranno da padrone: scopriamo le date, le location e la scaletta.

Mezzosangue, le date del tour 2025

All’anagrafe Luca Ferrazzi, Mezzosangue incontra i fan con il suo Viscerale Tour 2025. La tournée, che prende il nome dal suo ultimo album, promette di essere imperdibile. Il rapper non porta sul palco solo la sua musica, ma anche le contraddizioni del presente e le ombre più intime. Il tutto con l’energia che lo contraddistingue dal debutto.

La data zero è fissata per il 24 ottobre all’Orion di Roma, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 28 novembre presso l’Eremo Club di Molfetta, in provincia di Bari. Di seguito, le date e le relative location del tour 2025 di Mezzosangue:

24 e 25 ottobre ‐ Orion, Roma;

3 novembre – Alcatraz, Milano;

4 novembre – Hiroshima Mon Amour, Torino;

5 novembre ‐ Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

7 novembre ‐ Urban, Perugia;

8 novembre ‐ Mamamia, Senigallia (An);

14 novembre ‐ Hall, Padova;

21 novembre ‐ Casa Della Musica, Napoli;

22 novembre ‐ Estragon, Bologna;

28 novembre – Eremo Club, Molfetta (Ba).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Mezzosangue porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: