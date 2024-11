Significato del nome Alessia: origini, caratteristiche e onomastico

Alessia è un nome di origine greco bizantina che significa “colei che protegge dai pericoli”: scopriamo le sue origini e il suo significato!

Alessia è un nome dal suono dolce ma che esprime al tempo stesso forza e coraggio: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo nome così bello!

Significato: difendere, proteggere

difendere, proteggere Origine: greco bizantina

greco bizantina Onomastico: 9 gennaio, 17 luglio

9 gennaio, 17 luglio Varianti: Alexia (francese, inglese, tedesco), Alexis (inglese), Aleksja (polacco), Aleksija (sloveno)

Il significato e le origini del nome Alessia

Alessia è un nome di origine greco bizantina che deriva dal verbo “aléxein” il cui significato letterale è “difendere o proteggere”. Secondo questa interpretazione Alessia sarebbe quindi “colei che protegge o salva dai pericoli“. Altre fonti però affermano che potrebbe anche essere il diminutivo femminile di Aléxandros e in questo caso significherebbe “protettrice degli uomini”.

Onomastico e diffusione del nome Alessia

Nel corso dell’anno ci sono due occasioni per festeggiare l’onomastico di chi porta questo splendido nome: la prima, ed anche la più importante è il 9 gennaio, giorno in cui si commemora la Beata Alix Le Clerc, chiamata Alessia, monaca agostiniana fondatrice delle Canonichesse di Sant’Agostino della Congregazione di Nostra Signora.

In alternativa si può festeggiare l’onomastico anche il 17 luglio in onore di Sant’Alessio di Roma, giovane nobile di buona famiglia vissuto tra il IV e il V secolo che, come San Francesco, scelse di rinunciare a tutti i suoi averi e di donarli ai poveri per vivere una vita da mendicante.

In Italia il nome Alessia ha iniziato a diffondersi solo recentemente. La sua popolarità è iniziata ad aumentare verso la fine degli anni ’90 e nel 2004, secondo i dati raccolti dall’Istat, è stato il quarto nome più scelto dalle famiglie italiane per le figlie femmine e il sesto nel 2006.

Caratteristiche e curiosità sul nome Alessia

Le Alessia sono spesso dotate di una personalità solare e dinamica, caratterizzata da una predisposizione naturale verso la socialità e l’avventura. Queste caratteristiche si riflettono anche nelle inclinazioni professionali: chi porta questo nome è più propenso a scegliere un mestiere che esalti il contatto umano e la creatività.

La luminosità di questo nome si ritrova anche nel colore a lui associato, il giallo, simbolo di ottimismo e dinamismo, mentre il topazio, come pietra portafortuna, promette serenità e gioia. Per le Alessia il numero fortunato è invece l’8, segno di equilibrio cosmico e di armonia profonda.

Personaggi famosi con il nome Alessia

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Alessia: