Muore a 94 anni l’attore della nota sitcom divenuta un cult, aveva una grande passione per la musica oltre che per il cinema a cui ha dedicato parte della sua vita.

Il mondo del cinema piange Conrad Janis, famoso per aver interpretato Fred McConnell nella serie Mork & Mindy. Aveva 94 anni quando si è spento, anche se non sono ancora state rivelate le cause del decesso. La sua vita è costellata da successi, una bellissima carriera e un profondo amore per il cinema ma anche per la musica e l’arte.

Addio a Conrad Janis

Come riporta Sky Tg24: “Conrad Janis è nato a New York l’11 febbraio del 1928. Il debutto da attore risale al 1945, nel film Snafu. A questo sono seguiti piccoli ruoli ma in film spesso di successo, come La moneta insanguinata, Età inquieta, Codice d’onore e Airport ’75. Dal cinema è arrivato alla tv, conoscendo la grande popolarità con Mork & Mindy. Dopo aver recitato nella sit-com le sue apparizioni si erano diradate, limitandosi a qualche commedia tra gli anni 80 e i 90. Tra queste citiamo Chi più spende… più guadagna!, Mr. Sabato sera e Il rompiscatole, con Ben Stiller e Jim Carrey. Janis era anche un musicista, suonava il trombone”. Oltre il cinema aveva un grande amore per la musica Jazz, tanto da formare la Beverly Hills Unlisted Jazz Band negli anni’70.

