La finale del Grande Fratello Vip 6 è ormai alle porte, e si possono tirare le somme di questa edizione. Andrea Palazzo, capoprogetto del reality, in occasione di un’intervista a Oggi esprime il suo parere sulle dinamiche di questa annata del GF. Molto critico sopratutto per i triangolo amoroso che si è creato nella Casa e che ormai si conosce molto bene.

Le dichiarazioni dell’autore del GF Vip 6

Come riporta Today, Andrea Palazzo commenta questa edizione del GF Vip 6 ormai quasi concluso: “Le dinamiche nella Casa sono diventate simili alle soap opera. Credo che quella del Truman Show sia una suggestione più vicina al primo Gf che a quello di adesso… Ora c’è una consapevole complicità tra chi si affida al gioco e noi, che facciamo una scommessa su quello che potrebbe succedere facendolo entrare in Casa”.

E ancora: “E siccome le dinamiche umane sono imprevedibili, la scommessa in realtà non la perdi mai, perché anche se il personaggio ti spiazza e va in una direzione che non avevi previsto per lui, puoi andargli dietro col racconto. Noi ci limitiamo a inserire degli “attivatori di storie.”

