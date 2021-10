Durante la première di “No Time to Die” a Monaco, non mancano carinerie tra il principe Alberto e Sharon Stone: come la prenderà Charlene?

Pare che la première di del film “No Time to Die” a Monaco abbia acceso un po’ di animi: la più raggiante in passerella era sicuramente l’iconica attrice Sharon Stone che, nonostante abbia varcato la soglia dei 60 già da qualche anno, rimane ugualmente una della donne più sensuali della storia del cinema.

Durante la presentazione poi, ci ha reso partecipi di una tra le migliori versioni di sé: un tubino attillato, infatti, le cingeva le forme in modo perfettamente armonico e le paillettes scintillanti mettevano in risalto il suo raggiante sorriso. Pare però che non siamo stati gli unici ad ammirare la bellezza dell’attrice: a subirne visibilmente il fascino è stato anche il Principe Alberto di Monaco.

In attesa della bella Charlene, momentaneamente bloccata in Sudafrica, pare che il Principe non abbia staccato gli occhi di dosso dalla Stone nemmeno per un secondo: si chiacchiera già in merito feeling particolare trai due, in quanto sono stati pizzicati più volte nel corso della serata tra sorrisi complici e carinerie. Per non parlare del fatto che sono stati accanto per tutta la durata della première e non sono mancati sguardi.

Che ne pensate? Come la prenderà la principessa Charlene?