Il presentatore rivela a Verissimo le reali intenzioni della moglie di Paolo Bonolis in merito al selfie che ha fatto infuriare Adriana Volpe.

Tra gli ospiti del salotto di Verissimo di domani e dopodomani ritroviamo anche il presentatore Giancarlo Magalli, chiacchierassimo negli ultimi giorni per via di un selfie con Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe.

Alla luce dei vecchi dissapori tra l’ex gieffina e il conduttore, non sono mancate polemiche su questa discutibile scelta, tant’è che la stessa Volpe non le ha mandate a dire alla collega, rispondendo con ironia alla provocazione. Il web si è spaccato letteralmente in due: se da un lato, c’è chi difende la Bruganelli, sostenendo che il gesto non fosse fatto in cattiva fede, ma solo con estrema leggerezza, dall’altra in molti l’hanno attaccata, difendendo a spada tratta la Volpe. Infine, c’è chi ritiene si tratti di una trovata studiata a tavolino per risollevare gli ascolti del reality.

Premesso ciò, Magalli, intervistato da Silvia Toffanin, ha fornito la sua verità sul polverone sollevatosi negli ultimi giorni. Il presentatore ha ammesso che il selfie, voluto fortemente dalla moglie di Bonolis, fosse una vera e propria provocazione nei confronti della Volpe: “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente“. Con queste prime dichiarazioni trapelate da Verissimo, Magalli ha invitato la ex collega a prendere la vita con molta più leggerezza, considerata la reazione, a sua detta, eccessiva ad un momento un po’ goliardico tra amici.

E voi da che parte state?