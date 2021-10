L’illusionista più simpatico della televisione fa coming out e racconta la sua esperienza ai compagni di avventura.

Spesso e volentieri capita che i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip si abbandonino a confessioni, non evitando anche di toccare argomenti relativamente piccanti o inediti.

E’ questo il caso di Giucas Casella: l’illusionista, aprendosi con i suoi compagni, ha rivelato che, nel suo passato, non è mancata un’esperienza fisica con un uomo. Biccy riporta le sue parole: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada”.

L’illusionista, dunque, ha fatto una sorta di coming out, non definendo però con fermezza il suo orientamento sessuale: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

Il tutto è avvenuto con estrema naturalezza e questo è una gran bella soddisfazione, in quanto è giusto dare il buon esempio in televisione di come si dovrebbero trattare determinati argomenti, ancora considerati un tabù nella nostra società.

E voi cosa pensate delle sue parole?