Torna a parlare la nota attrice Shannen Doherty che da tempo, ormai, combatte contro il cancro. La sua commozione durante un evento.

In tanti la ricordano in Beverly Hills 90210 o in Streghe. Ora, Shannen Doherty si è allontanata dal piccolo e dal grande schermo per prendersi cura della sua salute. Da anni, infatti, la donna combatte contro un tumore che, di recente, l’aveva portata a svelare di avere anche delle metastasi al cervello. Ad un vento in Florida, l’attrice ha spiegato quale sia la sua situazione tra ironia e lacrime amare.

Shannen Doherty: “Lotto per la mia vita”

Insieme ad altri protagonisti di Beverly Hills 90210, la Doherty ha preso parte ad un evento a tema Anni ’90 dove è stata accolta da un boato da parte dei fan rimasti felicissimi di vederla lì dal vivo insieme a Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris.

Quando è stato il suo momento di parlare, l’attrice ha spiegato quale sia, attualmente, la sua situazione clinica: “Grazie mille. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere costantemente. E lo faccio, a quanto pare. Quindi grazie”, ha ironizzato la donna emozionandosi e piangendo per il grande affetto ricevuto.

“Lotto per la mia vita, affronto la battaglia ogni giorno. Penso di stare facendo davvero bene”, ha aggiunto.

Da buona attrice, però, Shannen ha saputo anche sdrammatizzare. Oltre a piangere ed emozionarsi, infatti, la donna ha detto: “L’altra mia professione è fidanzarmi, sposarmi e divorziare, e lo sto facendo molto bene”, le sue parole con chiaro riferimento anche alle sue recenti relazioni finite male.

