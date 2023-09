Passano gli anni ma lei è sempre bellissima. Elisabetta Gregoraci ha svelato quale sia il suo segreto. Ecco il trattamento a cui si sottopone.

Tanto lavoro ma anche tanta attenzione all’alimentazione e all’attività fisica. A queste cose, Elisabetta Gregoraci aggiunge anche un piccolo segreto. La conduttrice ha svelato via social in che modo riesce ad essere sempre super in forma e giovanile. La donna ha pubblicato una foto nel quale mostra il trattamento anti-age a cui, evidentemente, si sottopone.

Elisabetta Gregoraci svela il suo segreto di bellezza

Elisabetta Gregoraci

Attraverso una storia su Instagram, come detto, la bella Elisabetta ha fatto conoscere ai suoi fan, il segreto di bellezza per essere sempre così giovanile.

Per lei, un trattamento anti età. Nello specifico, a quanto pare, un trattamento “multivitaminico” somministrato tramite flebo. Questo tipo di “terapia” viene personalizzato dagli esperti a seconda del paziente. Le persone, e in questo caso la Gregoraci, sono sottoposte appuno ad una o più flebo di vitamine, minerali e amminoacidi.

La conduttrice di Battiti Live ha mostrato su Instagram appunto solo la flebo e niente più ma ha anche fatto riferimento a chi si è rivolta per il trattamento. Si tratta di una clinica di Milano che sul proprio sito internet spiega di essere “la più evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea”. Qui si realizzano “protocolli integrati altamente performanti ad elevato contenuto tecnologico, per guidarti verso la miglior versione di te stesso grazie ad un perfetto equilibrio tra salute, bellezza consapevole ed energia mentale”.

Ecco spiegato, quindi, uno dei tanti segreti di bellezza della donna che riesce ad essere sempre splendida anche grazie a questi trattamenti. La bella Eli, come ben sappiamo, non è l’unica Vip a rivolgersi a questo tipo di centri, molti altri personaggi dello spettacolo, infatti, fanno lo stesso.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice direttamente da Monte Carlo: