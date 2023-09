La famosa opinionista Karina Cascella non fa sconti ad alcuni Vip e parla a 360° di tv e anche di Uomini e Donne, a lei sempre molto cara.

Sempre senza peli sulla lingua Karina Cascella e anche questa volta, nel corso di un’intervista a Libero Quotidiano, l’ex opinionista tv ha mantenuto fede al suo modo di essere. Diversi gli argomenti trattati dalla donna, tra lavoro, spettacolo e ricordi delle sue esperienze televisive. Particolari i passaggi su Only Fans e su una trasmissione a lei sempre molto cara: Uomini e Donne.

Karina Cascella tra OnlyFans e Uomini e Donne

In molti si domandano cosa stia facendo la Cascella in questi anni e in tal senso la donna ha spiegato: “Ad oggi sono super presa dalle mie attività e dalla mia famiglia. Non sto mai ferma, ho bisogno sempre di trovare nuovi stimoli. La tv è sempre stata un gioco per me, non ho mai pensato di poterne farne un lavoro; quindi, se dovesse mai arrivarmi una proposta la valuterei, certo! Ma sempre in concomitanza col mio lavoro e con il mio ristorante”.

Non dimentica, però, il suo passato la nota ex opinionista tanto da esprimere pensieri al miele su Uomini e Donne: “Ancora oggi a distanza di anni uno dei miei più cari amici, persona a cui voglio un bene dell’anima, è Gianni. Sento delle volte anche Tina, abbiamo trascorso degli anni meravigliosi assieme, ho molto stima di entrambi e per me Uomini e Donne, che guardo tutt’ora se sono a casa, resta il mio posto del cuore, dove tornerei anche domani“.

Pessime e durissime, invece, le dichiarazioni su alcuni Vip che si sono avvicinati alla nota piattaforma OnlyFans: “Assolutamente contro! Trovo che sia un social terribile e che faccia passare un messaggio pessimo per i ragazzi di oggi, che pensano basti spogliarsi e mostrare il loro corpo per guadagnarsi da vivere. Zero sacrifici, zero attitudini, zero studio: sono questi i messaggi che passano. Davvero osceno tutto ciò“.

