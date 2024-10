Sfera Ebbasta e Angelina Lacour in crisi? Il trasloco del rapper e i segnali di allontanamento: ormai è ufficiale.

Negli ultimi giorni hanno tornato a fare il giro del web voci insistenti su una possibile crisi di coppia tra Sfera Ebbasta e la sua fidanzata Angelina Lacour. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, il rapper, il cui vero nome è Gionata Boschetti, avrebbe traslocato nel quartiere City Life di Milano, alimentando le voci su un allontanamento dalla compagna, madre del loro bambino Gabriel, di soli due anni. Questo cambiamento di residenza, dunque, potrebbe rappresentare più di una semplice pausa.

Sfera Ebbasta: il trasloco inaspettato

La relazione tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour sembra aver subito una battuta d’arresto negli ultimi mesi. Se all’inizio dell’estate la coppia appariva serena durante i concerti di San Siro, successivamente la loro presenza insieme è diventata sempre più rara.

Sfera Ebbasta

Il settimanale Chi ha rivelato che, a partire da giugno, le foto che ritraevano Sfera e Angelina insieme sono quasi scomparse dai loro profili social, lasciando spazio a immagini solitarie o con il piccolo Gabriel.

Ci si chiede, quindi: si tratta di una crisi momentanea o di una rottura definitiva?

La storia d’amore tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour è iniziata nel 2019. Angelina, all’epoca modella a Ibiza, ha catturato subito l’attenzione del rapper, che si era recentemente lasciato da Taylor Mega.

In un’a recente l’intervista, Sfera ha descritto il loro incontro come un colpo di fulmine, riconoscendo in Angelina qualcosa di speciale che lo ha portato a investire nel loro rapporto.

Sfera Ebbasta e Andelina Lacour: crisi o rottura

Dopo l’estate, i segnali di crisi si sono fatti sempre più evidenti.

Il trasloco di Sfera Ebbasta potrebbe essere l’ultimo tassello di una situazione già compromessa, con Angelina e il rapper che sembrano ora uniti solo dall’amore per il loro bambino.

Mentre la situazione rimane incerta, i follower di Sfera Ebbasta sperano in una riconciliazione e si chiedono se questo sarà solo un capitolo di una storia d’amore che ha fatto sognare tanti.