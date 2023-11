Il significato della canzone Sesso e architettura di Colapesce e Dimartino: un racconto metaforico sulle sfide dell’amore.

In contemporanea con l’arrivo nei negozi in formato fisico e digitale del loro nuovo album, Lux Eterna Beach, il 3 novembre 2023 Colapesce Dimartino hanno pubblicato anche un nuovo singolo: Sesso e architettura.

Grandi protagonisti della musica italiana dal 2021, Lorenzo Colapesce e Antonio Di Martino hanno dimostrato in più occasioni di non essere delle meteore. Non sono una sorpresa, bensì una garanzia di pop di qualità, anche per quanto riguarda le canzoni d’amore. E lo hanno confermato ancora una volta con questo brano in grado di conquistare rapidamente il cuore degli ascoltatori.

Sesso e architettura di Colapesce Dimartino: il significato della canzone

“In Italia c’è stato un calo del cantautorato, è giusto che le canzoni parlino di qualcos’altro, non solo d’amore e basta“, ha dichiarato Colapesce in un’intervista a Vanity Fair. Sarà per questo che nel loro pop esistenziale racchiuso nell’album Lux Eterna Beach spiccano, tra i tanti brani dedicati ai vari fallimenti della nostra vita, pochi effettivamente dedicati al sentimento più poetico che c’è.

Tra questi, un posto di assoluto rilievo lo occupa proprio Sesso e architettura. Una canzone d’amore carica di groove, dal tocco esotico, siciliana in tutto e per tutto. Un pezzo che accompagna il corpo verso la danza, fa venire voglia di muoversi, ma contesualmente prova anche a raccontare le difficoltà di una relazione di coppia, le tante sfide che ogni giorno ci mette davanti.

E lo fa utilizzando una metafora intuibile da tutti: quella dell’architettura, dello spazio in cui si muovono le infinite complessità di una relazione d’amore quando va alla ricerca di una stabilità che a volte appare inarrivabile. Per poterla raggiungere è infatti necessario lasciare all’altro il proprio posto, mostrando una tolleranza che va oltre le proprie paure.

Una sfida continua descritta attraverso l’utilizzo di immagini che rappresentano il momento del cambiamento e della crescita all’interno di una storia d’amore. Una relazione che, per quanto possa apparire intricata e incomprensibile, va comunque vissuta ed esplorata con l’animo dell’avventuriero, senza demordere davanti ai primi ostacoli.

Con la consapevolezza, però, che in fin dei conti anche la più bella storia, la passione più carnale, può svanire da un momento all’altro. E per questo va goduta “finché dura“.

Sesso e architettura di Colapesce Dimartino: il testo della canzone

Sole sopra le cupole,

spazio, ci vuole spazio, sai

per la stabilità dei nostri corpi.

Riparati al fresco dei musei,

da lontano il minareto luccica

nelle case popolari desideri millenari…

