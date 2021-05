Se siete alla ricerca di serie TV come Elite da vedere in TV o in streaming, ecco quali sono quelle che non potete perdervi.

Elite è una delle serie Tv spagnole di maggiore successo (dopo La casa di carta, con la quale condivide anche una parte del cast). Il teen drama targato Netflix ha per protagonisti un gruppo di adolescenti che frequentano un prestigioso liceo privato, ma la trama di ogni stagione ruota intorno ad alcuni crimini che mostrano che coinvolgono i protagonisti. Se siete alla ricerca di serie TV come Elite, ecco quali sono quelle che vi consigliamo.

Serie TV da vedere come Elite

Tredici: tra le serie TV tipo Elite di Netflix c’è sicuramente anche Tredici. Una serie che ha fatto molto discutere, la cui storia inizia dal suicidio di un’adolescente che, prima di morire, ha spiegato in tredici cassette i motivi che l’hanno portata a compiere l’irreparabile gesto.

Riverdale: il titolo della serie TV è il nome della cittadina nella quale è ispirata. E’ una serie imparentata con Le terrificanti avventure di Sabrina, che è un suo spinoff, e in comune con Elite ha il fatto di avere per protagonisti un gruppo di adolescenti alle prese con oscuri misteri.

Pretty Little Liars: tra le serie TV come Elite e Riverdale che hanno per protagonisti un gruppo di ragazze e degli oscuri misteri c’è senza dubbio anche Pretty Little Liars. La storia parte da un tranquillo weekend di un gruppo di amiche che viene sconvolto dalla misteriosa scomparsa di una di loro.

El Interando: tra le serie TV spagnole come Elite c’è sicuramente El Interando. Anche in questo caso i protagonisti sono un gruppo di studenti di un collegio privato che, di episodio in episodio, hanno a che fare con i segreti e i misteri che si nascondono all’interno della propria scuola.

Euphoria: tra le serie TV belle come Elite citiamo anche quella con protagonista Zendaya. Anche se i toni sono differenti, è un teen drama che ha saputo conquistare un vasto pubblico in tutto il mondo.

