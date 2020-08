Sergio Zavoli è morto a soli 96 anni a Roma: la sua vita nelle fila della Rai, della televisione e della politica hanno segnato la comunicazione in Italia.

Sergio Zavoli è morto: si è spento alla veneranda età di 96 anni a Roma, dopo una vita passata a influenzare l’informazione in Italia, a scrivere, creare e a interessarsi di politica. Sergio Zavoli ha fatto di tutto: dal giornalista radiofonico, opinionista e fino a condurre un programma in televisione come La Notte della Repubblica.

Sergio Zavoli

La carriera di Sergio Zavoli

Sergio Zavoli nacque a Ravenna nel 1923, ma ha passato la sua infanzia a Rimini per poi entrare a far parte del gruppo Rai nel 1947 come giornalista radiofonico. La sua voce avvolgente, calma, calda e famigliare lo hanno sempre distinto nel mondo della radio e, più tardi, anche in televisione.

Infatti il passaggio alla televisione avvenne più avanti, solo nel 1968. Da quel momento iniziò a studiare nuovi format

L’amicizia tra Zavoli e Federico Fellini