Il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, è stato pizzicato per le vie di Roma in compagnia dell’attore Gabriele Rossi.

Il gossip è esploso dopo l’avvistamento di Rocco Casalino e Gabriele Rossi per le vie di Roma. I due sono stati paparazzati da Chi, il quale ha rivelato che avrebbero trascorso insieme la serata fino a tardi, dopo una cena romantica e una passeggiata. Rocco Casalino è da poco tornato single dopo la sua storia con José Carlos Alvarez. Per Gabriele Rossi invece si continua a parlare di un presunto flirt col collega Gabriel Garko (sempre smentito da entrambi).

Rocco Casalino e Gabriele Rossi: l’avvistamento

Una paparazzata di Chi ha acceso i riflettori su Rocco Casalino e Gabriele Rossi: i due sono stati sorpresi per la prima volta insieme dopo quella che, secondo il settimanale, sarebbe stata “una cena romantica”. Come se non bastasse ad alimentare il gossip ci ha pensato anche la notizia della recente rottura tra il portavoce di Conte e José Carlos Alvarez, naufragata – per stessa ammissione del cubano – dopo la sua segnalazione all’Ufficio antiriciclaggio.

“Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il Paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”, aveva raccontato Alvarez a La Repubblica dopo la rottura.

Gabriele Rossi è da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma negli ultimi mesi – dopo i suoi numerosi avvistamenti in compagnia dell’amico Gabriel Garko – ha iniziato a circolare il rumor su una presunta liaison tra i due (notizia smentita da entrambi). Garko, interrogato a proposito del rapporto con il collega a Live – Non è la D’Urso, aveva definito Gabriele Rossi “un amico speciale” e nulla di più.

