La campionessa di tennis Serena Williams ha annunciato via social la nascita della sua seconda bambina, Adira.

Serena Williams è più felice che mai e sui social ha postato uno scatto di famiglia per presentare al mondo la sua seconda bambina appena nata, Adira River Ohanian. Nel 2017 lei e suo marito Alexis Ohanian hanno avuto la loro prima figlia, Olympia, oggi orgogliosa sorella maggiore.

Serena Williams ha partorito: è nata la seconda figlia

Serena Williams ha annunciato con gioia la nascita della sua seconda figlia dopo che, nei mesi scorsi, non aveva nascosto qualche preoccupazione in vista del parto (il primo infatti si era rivelato per lei particolarmente complesso). Alexis Ohanian, marito della campionessa, le ha dedicato un tenero messaggio via social e ha scritto:

“Una neonata felice e in salute e una mamma felice e in salute. Serena, mi hai appena dato un altro dono incomparabile, sei la madre migliore di tutti i tempi. Non dimenticherò mai il momento in cui ho fatto conoscere Olympia alla sua sorellina” ha scritto l’imprenditore. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per la nascita della loro bambina e non vedono l’ora di saperne di più.