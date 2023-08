A 5 mesi dalla nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha voluto fare una tenera dedica al fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti è più felice che mai per la nascita del piccolo Cesare e, attraverso i social, ha voluto fare una commovente dedica al fidanzato Goffredo Cerza, che sarebbe per lei il miglior padre che potesse desiderare per suo figlio. I due stanno insieme da 5 anni e Aurora ha confessato che Goffredo sarebbe stato per lei il primo grande amore.

“Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio”, ha scritto sui social.

Aurora Ramazzotti: la dedica a Goffredo Cerza

Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta e in queste ore, attraverso i social, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha voluto fare una tenera dedica al fidanzato. In tanti hanno fatto i complimenti a lei e Goffredo per come hanno deciso di vivere questi primi mesi da neogenitori: i due infatti hanno sempre di proteggere la privacy del loro bambino e non lo hanno mai mostrato in volto sui social.