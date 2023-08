Potrebbe esserci un nuovo bebè in casa di Serena Rossi motivo per cui ci potrebbe essere una pausa forzata nel lavoro…

Davide Devenuto e Serena Rossi aspettano un altro figlio? Questa l’indiscrezione che riguarda la coppia, fresca di nozze in gran segreto, e che potrebbe portare anche a delle novità in chiave lavorativa per la nota attrice in merito alle riprese di ‘Mina Settembre’…

Serena Rossi di nuovo incinta? E Mina Settembre..

Come detto, la Rossi e Devenuto starebbero per avere un altro bambino. A rivelare tale indiscrezione è il settimanale DiPiùTv, secondo cui l’attrice napoletana sarebbe incinta per la seconda volta. La coppia, da sempre molto attenta alla propria privacy, tanto da essersi sposata in gran segreto, non ha ancora confermato la notizia ma non è detto che possa farlo prossimamente.

Ad ogni modo, il media non ha dubbi sulla dolce attesa: “Ha scoperto da poco di essere di nuovo incinta, la sua gioia è incontenibile. Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori è partita per le vacanze con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito”, si legge.

Se questa indiscrezione fosse confermata, la gravidanza dell’attrice potrebbe avere delle ripercussioni anche sulle riprese della terza stagione di ‘Mina Settembre’, seguitissima fiction Rai ambientata proprio a Napoli. Il quotidiano è, anche in questo caso, sicuro del suo: “L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi“.

A questo punto non resta che attendere le parole dei diretti interessati per saperne di più ed eventualmente gioire con loro per la lieta seconda gravidanza.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia: