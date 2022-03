Maria Rosa e Ferdinando Autieri sono i genitori di Serena Autieri, e non tutti conoscono la loro storia. Partiamo alla scoperta della biografia e della vita privata della mamma e del papà dell’attrice, parte di una famiglia unita di cui alcuni scorci sono emersi sui social…

Serena Autieri è figlia di Maria Rosa e Ferdinando Autieri. Il papà dell’attrice è un ingegnere, la mamma un’orafa. La loro famiglia, sempre molto unita e affiatata, vive a Napoli e sappiamo che la bella Serena Autieri è cresciuta nel cuore della città.

“Ho passato l’infanzia nella zona del Vomero – ha raccontato a Interviste Romane –, assieme alla mia famiglia. Ho dei ricordi bellissimi perché ho vissuto sempre in mezzo all’amore, all’allegria della mia famiglia stupenda, napoletana. E questo è sicuramente quello che mi manca della mia Napoli, la mia famiglia, che però ogni tanto riesco a vedere“.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che dal matrimonio di Maria Rosa e Ferdinando Autieri sono nati tre figli. L’attrice Serena Autieri, infatti, ha due fratelli che si chiamano Liana (primogenita) e Carmine Autieri (il più piccolo di casa). Su Instagram, proprio la stella dello spettacolo italiano ha condiviso alcuni scorci di famiglia con alcune bellissime foto della madre e del padre, accompagnate da due dolcissime dediche in occasione della festa della mamma e del papà.

Maria Rosa Autieri, la mamma, è lontana dai riflettori e molto riservata esattamente come suo marito, ma avrebbe sempre supportato la carriera della figlia fin dalle prime battute.

Del padre, Serena Autieri ha fatto un ritratto breve, ma intenso: “Lealtà, onesta’, costanza, pazienza, dolcezza ed infinita simpatia è tutto quello che mi hai trasmesso… auguri papi mio“. Ai microfoni di Gianfranco Gramola, in una bella intervista su Interviste Romane, Serena Autieri aveva raccontato qualcosa di più sugli effetti del suo percorso professionale e artistico in famiglia:

“Mia madre assolutamente sognava per me il lavoro che sto facendo perché anche lei sognava di fare l’attrice, la cantante perché ha una splendida voce e anche un bellissimo corpo. Mia madre è una donna molto bella e anche lei sognava di fare questo lavoro, quindi mi ha spinto fortemente verso il mondo dello spettacolo e mi ha appoggiato tantissimo“.

– Il padre dell’attrice inizialmente non era d’accordo sulla sua scelta di intraprendere una carriera nello spettacolo, poi si è ricreduto!

– Non solo recitazione, ma anche tanta musica nella famiglia di Serena Autieri! Sappiamo che la mamma, Maria Rosa Autieri, cantava e suo fratello faceva parte di una band. La stessa attrice, dotata di una bella voce, ha cantato con lo zio per anni nei locali fin dall’età di 15 annI!

– Serena Autieri ha un rapporto speciale con sua madre, come ricordato a Interviste Romane: “È tutto, la mia musa, il mio rifugio, la mia salvezza, la mia confidente. Con lei parlo proprio di tutto“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram