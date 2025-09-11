Senza una stupida storia di Achille Lauro, il significato: “Le persone sai si distruggono…”

Nel brano “Senza una stupida storia”, Achille Lauro racconta la sua visione di dipendenza d’amore: ecco il significato e il testo.

Dopo il successo di Incoscienti Giovani, Achille Lauro torna con un nuovo singolo: “Senza una stupida storia“, in uscita il 12 settembre. Il brano è l’ultima tappa del viaggio musicale dei Comuni Mortali e racconta una visione intensa e personale dell’amore. Scopriamo il significato e il testo.

“Senza una stupida storia” di Achille Lauro: il significato

“Amo in particolare le strofe di questo brano perché raccontano la mia personale visione dell’amore. In passato, sono stato anch’io male per amore“. Con queste parole, Achille Lauro apre uno squarcio sul significato più profondo del singolo “Senza una stupida storia“. Non si tratta di una ballata romantica, ma di una riflessione cruda sul lato oscuro dell’amore, quello che porta alla perdita di sé stessi.

Il noto artista di “Rolls Royce” e giudice di X Factor spiega come spesso l’amore venga idealizzato: “Crea una dipendenza tale da sentirsi più nulla, quasi annientare se stessi, l’idea di sentirsi ‘completi’ solo attraverso l’altro, annullando il proprio Io in nome di qualcosa che abbiamo solo idealizzato. Per me l’amore non è questo“. È una presa di posizione netta, che invita a riflettere sulle relazioni tossiche e la dipendenza dall’amore.

Ecco il video di “Senza una stupida storia” di Achille Lauro:

@achillelauroofficial "SENZA UNA STUPIDA STORIA" DOMANI A MEZZANOTTE

“Senza una stupida storia” di Achille Lauro: il testo della canzone

