“Sulla graticola…”: Selvaggia Lucarelli svela il suo futuro a Ballando

Dopo la fine dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli non sembra garantire la sua presenza per il prossimo anno.

Una stagione piuttosto movimentata, quella appena conclusa di Ballando con le Stelle. Non solo la gara con annesse polemiche, ma anche qualche dubbio prima della partenza in merito alla giuria. Un tormentone che potrebbe verificarsi pure il prossimo anno con Selvaggia Lucarelli che non ha confermato al 100% la sua presenza.

Selvaggia Lucarelli, il futuro incerto a Ballando

Una edizione scoppiettante di Ballando con le Stelle si è da poco conclusa con il successo di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ma già in tanti sono con la testa verso il prossimo anno con tante ipotesi su chi potrebbe far parte del cast. Non solo quello dei ballerini.

In questo senso, anche la giuria sarà tutta da capire. Oltre al caso Mariotto, infatti, Selvaggia Lucarelli non ha confermato al 100% la sua presenza in futuro.

Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata odierna de La Volta Buona su Rai 1, nel consueto servizio di Domenico Marocchi sul dietro le quinte, ecco la Lucarelli rispondere a precisa domanda sul suo futuro a Ballando in modo enigmatico.

“Se l’anno prossimo sarò in giuria? Milly con me è stata proprio perfida… Ha lasciato i puntini di sospensione. Mi vuole tenere sulla graticola“, ha detto Selvaggia lasciando quindi qualche dubbio sul suo futuro nella trasmissione di successo di Rai 1.

La firma per Ballando…

In realtà, per i più esperti, le parole della Lucarelli suonano come una conferma di quello che avviene ogni anno tra la giudice e il programma. In passato, infatti, era stata la stessa Selvaggia a parlare di come, di solito, avviene il suo rinnovo di contratto come componente della giuria. La penna graffiante aveva spiegato che la firma ufficiale avvenga, spesso, a ridosso della partenza della nuova stagione del programma.

Staremo a vedere a questo punto se questa situazione accadrà ancora o se ci saranno sorprese. Siamo convinti che resti davvero difficile rinunciare ad un pezzo saldo come la Lucarelli a Ballando.