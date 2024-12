Teodora eliminata da Amici: arriva la frecciata al programma

Dopo essere stata eliminata dalla scuola di Amici, la ballerina Teodora si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Nella scorsa puntata di Amici ad uscire dalla scuola di Canale 5 è stata Teodora, ballerina spagnola che sin da subito ha dimostrato di avere un grande talento. Al netto di questo, però, al momento della sua sfida, il giudice Marcello Sacchetta, chiamato a decidere, ha optato per questa decisione obbligando la ragazza a lasciare il talent. Una scelta che non ha convinto tanti, danzatrice compresa…

Teodora eliminata da Amici

Nel corso dell’ultima puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Teodora è stata eliminata dopo la sfida che la vedeva coinvolta contro la giovane danzatrice Giorgia.

A fare da giudice al confronto è stato Marcello Sacchetta che ha optato per eliminare, appunto, l’allieva spagnola.

Maria De Filippi

L’esito della sfida ha lasciato perplessi i presenti e la stessa danzatrice, visibilmente incredula e dispiaciuta, ha detto lasciano il suo banco e lo studio: “Los ultimos seran los primeros”.

La gara tra lei e Giorgia era stata voluta da Emanuel Lo, che avendo un banco libero, ha pensato di far ballare Teodora con la sfidante Giorgia che l’ha, quindi, battuta.

La reazione sui social: la frecciata

L’eliminazione di Teodora, però, non è stata presa benissimo in studio e dal pubblico ma neanche dalla diretta interessata che qualche ora dopo si è trovata sui social a condividere un filmato polemico verso la trasmissione.

Nel dettaglio, la ragazza ha condiviso un video montato ad arte in cui si mettono a confronto le sue performance con quelle di altri ballerini come Martina Miliddi, Nicholas Borgogni e Rosa Di Grazia. Nella clip in questione appare anche scritto: “Andati al serale“. In questo senso si è voluto sottolineare come Teodora risultasse essere decisamente più abile nella danza dei ragazzi prima citati.