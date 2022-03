La penna graffiante non poteva che intervenire anche sul pugno dell’attore al comico, sottolineando il suo disprezzo per il gesto e la disparità di genere sull’accaduto.

Selvaggia Lucarelli non si è risparmiata dal commentare anche ciò che è accaduto alla notte degli Oscar che non ha precedenti. Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock per aver fatto una battuta sulla moglie e la giornalista ha sottolineato il suo disappunto su quanto accaduto e sulla disparità di genere.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Come riporta lanostratv.it, Selvaggia Lucarelli dichiara: “Noto che anche agli Oscar c’è una bella aria distesa…Prima fanno un minuto di silenzio per la pace in Ucraina, poi Will Smith dài un pugno in faccia a Chris Rock per una battuta sui capelli rasati della moglie, che ha l’alopecia…Molto male! Se quel pugno l’avesse dato ad una comica gli avrebbero ritirato l’Oscar invece se è una cosetta tra maschi che difendono l’onore delle LORO donne va bene… Come se la moglie non fosse eventualmente in grado di rispondere quando vuole e come vuole…“

Secondo la giornalista l’amore non dovrebbe mai essere usato come deterrente per alzare le mani o per fare della violenza a qualcuno per cui non giustifica assolutamente il gesto dell’attore ma lo condanna fortemente.

