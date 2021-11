A Piazza Pulita, Selvaggia Lucarelli fa chiarezza sull’episodio in cui è stata aggredita da un no vax durante una manifestazione a Roma.

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita da un no vax durante una manifestazione a Roma. La giornalista ha contestato il fatto che il signore non avesse la mascherina ed è stata colpita dall’uomo. Successivamente, la giornalista ha contestato un locale che non chiedeva il green pass. La Lucarelli ha annunciato di voler prendere provvedimenti legali contro le persone che l’hanno aggredita verbalmente e fisicamente.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli contro i no vax che l’hanno aggredita

“Denuncerò il signore che mi ha aggredito, spiegherà il ‘lapsus’ al giudice. Quel giorno sono stata in un ristorante e non chiedevano il green pass. Non so perché, se per furbizia o sottomissione alla piazza no vax. Ma devono rispettare la salute dei clienti”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli a Piazza Pulita dove spiega che denuncerà tutti coloro che l’hanno aggredita verbalmente per aver difeso l’obbligo del green pass. D’altronde la giornalista è da sempre molto attiva nella battagli contro i no vax e spesso è stata al centro di polemiche e aggressioni verbali. Ultima ma non meno importante è la manifestazione dei tassisti a Roma contro la liberalizzazione, in cui durante il corteo hanno insultato la giornalista con epiteti quali “putt***” e di altro genere.

