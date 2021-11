Guendalina Tavassi voleva entrare al Grande Fratello Vip 6 ma della sua edizione è stato chiamato Ferdinando Giordano, l’influencer si scaglia contro il reality.

Guendalina Tavassi è furiosa con il GF Vip 6. Dopo aver appreso dell’entrata nel cast del reality di Ferdinando Giordano, l’influencer si scaglia contro il reality perchè non ha scelto lei. La Tavassi fa anche un appello diretto al programma per essere chiamata ed entrare nella Casa.

Le dichiarazione di Guendalina Tavassi

“Stavo vedendo chi hanno preso al Gf Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno che prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare. Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me. Io sono da Gf, è inutile… posso stare antipatica, simpatica, ma comunque posso stare qualcosa. Invece ci sono persone che se chiamano i licheni o i molluschi era meglio. Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei preso altri.“

Queste le parole di Guendalina Tavassi, riportate da Blogtivvu, contro il GF che terminano con un appello al reality: “Ma prendere persone che erano nella mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il Grande Fratello… Prendete me dai, su prendetemi!“

