La vita privata di Biagio D’Anelli è stata piuttosto movimentata: scopriamo quali sono state alcune delle sue più famose ex fidanzate.

Da Francesca Cipriani a Emanuela Titocchia, la vita privata di Biagio D’Anelli è stata fitta di relazioni sentimentali: scopriamo quali sono state le più importanti storie d’amore dell’ex gieffino e perché molte di essere sono naufragate di punto in bianco.

Biagio D’Anelli: le ex fidanzate

La vita privata di Biagio D’Anelli è stata a dir poco movimentata: durante la sua partecipazione al Grande Fratello 11 è stato legato a Simona Salvemini (a sua volta ex fidanzata di Filippo Bisciglia) che lo ha lasciato per il suo pericoloso avvicinamento nei confronti di Guendalina Tavassi. A seguire D’Anelli ha vissuto una liaison con Giordana Sali (anche lei ex concorrente del Grande Fratello) con cui è rimasto insieme per alcuni mesi dopo la fine del programma.

In seguito è balzato agli onori delle cronache per esser stato legato a volti del calibro di Francesca Cipriani, Malena e Flavia Vento, mentre nel 2017 è uscito allo scoperto con l’attrice Emanuela Titocchia. Anche in questo caso la liaison sarebbe però naufragata a causa di un presunto tradimento da parte di Biagio D’Anelli, che ancora una volta non si è smentito in qualità di latin lover.

L’amore per Silvana Curcio

Nel 2019 lui stesso ha ammesso di aver avuto una relazione con una ragazza di nome Silvana Curcio (che ha partecipato a Miss Italia nel Mondo nell’anno 2004) con cui ha dato inizio ad una importante storia d’amore: “Sono stato zitto per mezz’ora perché la mia testa e il mio cuore sono ancora in Germania: è la prima volta che vado io da una donna, chi mi conosce sa cosa vuol dire. Lo dico pubblicamente: sono innamorato, stiamo insieme da due mesi”, ha rivelato a Pomeriggio Cinque pochi mesi dopo l’inizio della loro storia d’amore.

