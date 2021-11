La situazione di Charlene di Monaco non è per niente rosea e il Principe Alberto di Monaco sta facendo di tutto per sostenerla, anche pagare una terapia super costosa.

L’incubo per Charlene di Monaco non è del tutto finito: dopo tanti interventi e 8 mesi in Sud Africa, la principessa di Monaco è di nuovo ricoverata e il Principe Alberto è disposto a fare di tutto per aiutarla.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

In una recente intervista a Paris Match, Alberto di Monaco ha precisato che Charlene non soffre di nessun mare incurabile, come alcuni rumors volevano, ma semplicemente l’infezione che ha avuto e i diversi interventi ai quali è stata sottoposta l’hanno visibilmente provata.

Ora, la principessa Charlene si trova in una clinica molto rinomata in Svizzera, dove si sta sottoponendo a una terapia molto costosa, di 300mila euro al mese.

Con un comunicato ufficiale il Palazzo ha fatto sapere che almeno fino a Natale, Charlene di Monaco non parteciperà a eventi pubblici. A quanto pare, le dichiarazioni ufficiali dicono che la Principessa ha bisogno di tranquillità e assoluto riposo. Il Principe Alberto, dal canto suo, vuole solo che la moglie stia bene, che torni presto dai figli e dal suo popolo.

L’incubo di Charlene di Monaco

Dopo 8 mesi in Sud Africa, dove si era recata per impegni pubblici, la principessa Charlene è rimasta vittima di un’infezione dovuta a un intervento odontoiatrico.

Per questo motivo, la principessa non avrebbe potuto prende un volo, dichiarazione che il Principato fece ufficialmente per zittire alcuni gossip che parlavano di una crisi coniugale. La sua situazione medica è poi pian piano peggiorata, fino a quando i medici sono intervenuti per cercare di sedare l’infezione.

Un lungo travaglio, che sembrava superato quando a inizio novembre Charlene è tornata in patria. Ora, la principessa ha bisogno di altre cure, sperando che presto possa tornare a riabbracciare i suoi bambini.

Riproduzione riservata © 2021 - DG