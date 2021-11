Dopo l’incidente accaduto a Domenica In, Mara Venier si rialza e rincuora tutti i suoi fan con un nuovo video pubblicato suo social per un’occasione importante.

È trascorsa meno di una settimana dall’incidente di Mara Venier , quando è inciampata nello studio di Domenica In, facendosi molto male al viso e alla gamba. L’incidente accaduto quasi in diretta tv, ha spaventato molto i suoi milioni di fan, che aspettavano da giorni notizie dalla Zia Mara su Instagram.

Arriva oggi, finalmente, un breve video dove Mara Venier sembra in ottima forma e manda un grande bacio e un saluto a tutto il suo pubblico: “Amici di Instagram mi sono ripresa, già sul set dello spot di Telethon”

Dopo aver visto questo video rincuorante, sembra proprio che Mara Venier dopo il brutto incidente è tornata più in forma che mai, pronta per una nuova avventura televisiva, ovvero la maratona Telethon, di cui proprio oggi ha girato lo spot ufficiale.

È andato tutto per il meglio per la queen di Rai 1, una roccia indistruttibile che ogni domenica allieta il pomeriggio di milioni di spettatori italiani con Domenica In. Questa, però, sembra sarà la sua ultima stagione dei pomeriggi domenicali. Si vocifera già, tra l’altro, che potrebbe sostituirla in futuro Elisa Isoardi, anche se al momento si tratta solo di rumors.

Intanto questa domenica Mara tornerà con una nuova puntata di Domenica In, con tanti ospiti e tante storie da raccontare.

