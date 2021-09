Ecco la scaletto dei Seat Music Awards 2021: l’ordine con cui i cantanti si esibiscono sul palco dell’Arena di Verona.

Dalla suggestiva location dell’Arena di Verona, giovedì 9 e venerdì 10 settembre vanno in scena i Seat Music Awards 2021 (si possono vedere in diretta TV su Rai 1). Alla conduzione del programma, diventato ormai da diversi anni un appuntamento fisso dell’estate (anche se quest’anno sono a fine estate e non all’inizio), ci sono per la decima volta di fila Vanessa Incontrada e Carlo Conti (la presentatrice spagnola ha inoltre condotto altre due edizioni in precedenza) ma i veri protagonisti sono ovviamente i vari cantanti che si esibiranno sul palco.

Seat Music Awards 2021: i cantanti della puntata del 9 settembre

Vediamo ora chi sono gli artisti che si esibiranno ai Seat Music Awards 2021 il 9 settembre. I cantanti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona sono: Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Il Volo, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Zucchero.

Seat Music Awards 2021: i cantanti della puntata del 10 settembre

Questi invece i cantanti che si esibiscono ai Seat Music Awards nella puntata del 10 settembre: Annalisa, Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce & Di Martino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma Marrone, Emis Killa e Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Gué Pequeno, Il tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace,, Negramaro Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi.

Seat Music Awards 2021: gli ospiti

Nel corso delle due serata, oltre ai vari cantanti, vedremo sul palco dell’Arena di Verona anche diversi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, tra loro ci sono: Eleonora Abbagnato, Amadeus, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Marco Giallini, Jerry Calà, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo e Alessandro Siani.

