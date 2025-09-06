Scontrino leggero e carrello pieno: il segreto del metodo 6-1 per fare la spesa

Risparmia, in modo importante, al supermercato con il metodo 6-1: scontrino dimezzato e più prodotti nel carrello. Come funziona.

Un metodo, molto semplice, diventato virale online e tra i consumatori più attenti, in quanto permette di far la spesa al supermercato senza spendere troppi soldi. Parliamo del 6-1 che ha come obiettivo quello di ridurre il costo della spesa senza rinunciare la qualità dei prodotti acquistati. Nato dall’intuizione di Will Coleman, cuoco ed influencer americano, tale metodo ha già conquistato migliaia di utenti sui social: scopriamo, dunque, come attuarlo.

Come funziona la regola 6-1

Il metodo 6-1 fa leva su una formula settimanale pensata per un singolo individuo, ma facilmente adattabile a famiglie, anche numerose.

Il carrello della spesa si compone di sei tipologie di verdure, cinque di frutta, quattro fonti proteiche come carne, pesce o uova, tre varietà di carboidrati, due condimenti e/o salse e un solo prodotto extra, scelto liberamente per concedersi un piccolo piacere.

coppia al supermercato spesa noia

L’idea di fondo è selezionare alimenti freschi e di base, rinunciando ai prodotti ultratransformati, che hanno uno scarso valore nutrizionale, nonché un costo elevato. Pianificare i pasti in anticipo diventa, così, il fulcro del metodo che porta ad evitare acquisti impulsivi e non eccedere in base al proprio budget.

Inoltre, bisogna recarsi al supermercato a stomaco pieno, in modo da ridurre la possibilità di farsi tentare da snack e dolci. Inoltre, si può optare anche per frutta e verdura surgelate o in conserva, che sono delle valide alternative, dal punto di vista economico. Gli sprechi si possono evitare anche con il congelamento degli avanzi.

I benefici per portafoglio e salute

Nutrizionisti e dietisti apprezzano tale metodo, in quanto crea un equilibrio tra frutta, verdura, proteine e carboidrati, nonché per il fatto che conferisce un apporto bilanciato di nutrienti.

L’esclusione quasi totale di alimenti industriali riduce, nei fatti, il consumo di zuccheri aggiunti, grassi saturi e additivi, in modo da mantenere stabile il peso e migliorare la qualità della dieta.

Pertanto, avere particolare attenzione per la pianificazione della spesa e per la riduzione dello spreco alimentare ha dei effetti positivi sia per il portafoglio che per l’ambiente.