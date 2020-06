Scene di sesso nei film: i registi ne svelano i segreti

Vi siete mai chiesti come vengono girate davvero le scene di sesso nei film? Alcuni registi ne hanno svelato tutti i segreti, scopriamoli!

È davvero eccitante girare le scene di sesso nei film, oppure per gli attori è un incubo? Come si fa a non mostrare le parti intime e ad evitare il contatto tra attori? Queste e ad altre domande sono state poste dal New York Times a Sarah Treem, Judd Apatow, Adrian Lyne, Seamus McGarvey e Jean-Marc Vallée, registi e sceneggiatori di famosi film. Vediamo cosa hanno risposto! Effettua il LOGIN per continuare a leggere questo articolo.