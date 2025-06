Marracash: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Marracash: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in giro per l’Italia.

Marracash è pronto per dare il via al Marra Stadi 2025, il suo primo tour all’interno di alcuni dei palazzi sportivi più importanti d’Italia. Il rapper, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, ha studiato una scaletta ad hoc per tutti i concerti, tra grandi successi e ultime canzoni. Scopriamo le date e i brani con cui farà cantare i fan.

Marracash, le date del tour 2025

Un sogno che diventa realtà, così Marracash ha descritto il suo tour 2025 negli stadi. I concerti andranno in scena nelle location più ambite dagli artisti, quelle che soltanto i nomi più amati della scena musicale riescono a riempire. Per la grande occasione, il rapper ha preparato una scaletta ad hoc, che promette di lasciare a bocca aperta gli spettatori.

La data zero è fissata per il 6 giugno allo Stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 5 luglio al San Filippo di Messina. Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Marracash:

6 giugno – Stadio Comunale, Bibione (VE);

10 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli;

14 giugno – Stadio Olimpico, Torino;

25 giugno – Stadio San Siro, Milano;

30 giugno – Stadio Olimpico, Roma;

5 luglio – Stadio San Filippo, Messina.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Marracash porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: