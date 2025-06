Taccier, cos’è e come funziona l’app di Martina Strazzer

Finalmente è disponibile l’app Taccier: vediamo cos’è, come si usa e cosa permette di fare agli utenti che la scaricano.

Lanciata il 4 giugno 2025, Taccier è l’app che promette di rivoluzionare il mondo del lavoro. Dietro la sua creazione dovrebbe esserci Martina Strazzer, già fondatrice e CEO di Amabile Jewels. Nei giorni scorsi, l’influencer ha lanciato una serie di indovinelli per presentare l’applicazione, rivelando di aver lavorato a questo progetto per due anni. Vediamo cos’è, come funziona e perché potrebbe soppiantare LinkedIn.

App Taccier: cos’è e come si usa

Presentata come l’app che semplifica la ricerca di lavoro e connette con le opportunità migliori, Taccier dovrebbe essere l’ultima creatura dell’influencer e imprenditrice Martina Strazzer. L’applicazione sfrutta l’intelligenza artificiale e un algoritmo personalizzato col fine di rendere più semplice la ricerca di un impiego.

A differenziarla dalle altre app di questo tipo, è proprio il funzionamento. Non è l’utente a dover cercare la migliore offerta di lavoro, ma è l’azienda a consultare i profili di proprio interesse e a proporre un match. L’utente, dal canto suo, deve occuparsi solo di creare un account ben curato e dettagliato, così da colpire l’eventuale datore.

Taccier, grazie all’intelligenza artificiale, propone match adatti alle proprie competenze, preferenze e ambizioni. I colloqui verranno proposti direttamente dalle aziende, che sceglieranno se farli in presenza od online.

Quanto costa l’applicazione Taccier?

L’app Taccier, disponibile gratuitamente sia per Android che iOS, non prevede programmi premium o abbonamenti. La presunta creatrice Martina Strazzer ha assicurato che sarà completamente gratuita per la stragrande maggioranza degli utenti.

L’applicazione promette di essere il “futuro del recruiting“, grazie a un processo che porterà a risultati di qualità in tempi record. La selezione sarà facile e veloce, proprio come se fosse una piattaforma di dating.