Mahmood: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Mahmood: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Il tour di Mahmood non è una semplice tournée: è un vero e proprio spettacolo in stile star americana, curato fin nei minimi dettagli. Uno show che lascia senza parole gli spettatori, qualcosa che pochi artisti nostrani sono in grado di portare in scena. Scopriamo la scaletta dei concerti 2025 e tutte le città in cui l’artista farà tappa.

Mahmood, le date del tour 2025

Dopo l’enorme successo ottenuto nel 2024, Mahmood torna in tournée in tutta Italia anche nel 2025. I concerti del suo N.L.D.A. TOUR sono curati nei minimi dettagli e quest’anno presentano una scaletta ancora più ricca. La data zero è fissata per il 17 maggio presso l’Unipol Arena di Casalecchio del Reno, in provincia di Bologna, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 25 maggio all’Unipol Forum di Assago, Milano.

Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Mahmood:

17 maggio – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

20 maggio – Palazzo dello Sport, Roma;

21 maggio – Palapartenope, Napoli;

24 maggio – Inalpi Arena, Torino;

25 maggio – Unipol Forum, Assago (MI);

1 giugno – Centrale del Foro Italico, Roma.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram in cui vengono annunciate le date del tour 2025:

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Mahmood porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi e alcuni brani dell’ultimo album Nei letti degli altri. Ecco quale sarà la scaletta: