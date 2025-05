La classifica degli aeroporti più trafficati: l’Italia è dove non te l’aspetti

Quali sono gli aeroporti più trafficati del mondo? La classifica 2025 svela anche che il traffico aereo è tornato ai livelli pre-Covid.

Nella classifica 2025 degli aeroporti più trafficati del mondo non compare l’Italia, ma questa volta non si tratta di una sconfitta e possiamo quasi gioire del risultato. Scopriamo quali sono gli scali più gettonati e quanti sono i passeggeri che vi transitano annualmente.

Aeroporti più trafficati del mondo: la classifica 2025

Dopo la classifica dei voli che incontrano più turbolenze, ne abbiamo un’altra molto interessante che svela quali sono gli aeroporti più trafficati del mondo. La top 10, stilata dall’associazione degli operatori aeroportuali Airports Council International (ACI) World, non serve soltanto a capire quali sono le località che vanno per la maggiore, ma ci informa anche di un altro dato importate: il traffico aereo è tornato ai livelli pre-Covid.

Nei primi dieci posti della classifica 2025 non compare neanche un aeroporto italiano. Un risultato che, a essere onesti, non sorprende e che, con altrettanta onestà, dovrebbe farci gioire. Considerando che stiamo già barcollando l’over turism una maggiore affluenza rischierebbe di mandare in tilt il Belpaese.

Tralasciando ciò, scopriamo gli ultimi cinque posti, dal decimo al quinto, della classifica:

Shanghai-Pudong, Cina: +41% di traffico rispetto al 2024, pari a 76,8 milioni di viaggiatori;

Nuova Delhi, India: +7,8% di traffico rispetto al 2024, pari a 77,8 milioni di viaggiatori;

O’Hare di Chicago, Usa: +8% di traffico rispetto al 2024, pari a 80 milioni di viaggiatori;

Istanbul, Turchia: +5,3% di traffico rispetto al 2024, pari a 80,1 milioni di viaggiatori;

Denver, Usa: +19% di traffico rispetto al 2024, pari a 82,4 milioni di viaggiatori.

La top 5 degli aeroporti più trafficati al mondo

La classifica dei 10 aeroporti più trafficati al mondo vede trionfare l’America. A conquistare il podio è stato Atlanta Hartsfield-Jackson che nell’ultimo anno ha registrato più di 100 milioni di passeggeri. Un risultato che non sorprende, visto che occupa la prima posizione dal 2020. Di seguito, la top 5, dal quinto posto al primo: