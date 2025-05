Gaia, svelata la scaletta del tour 2025: da “Chega” fino agli ultimi tormentoni

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Gaia: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo il successo registrato all’ultimo Festival di Sanremo, Gaia Gozzi è pronta per girare l’Italia con il suo tour 2025. Durante i concerti, l’ex talento di Amici si esibirà con una scaletta che lascerà di stucco i fan. Ovviamente, Chiamo io chiami tu è compresa. Scopriamo tutte le date, le location e i brani che canterà.

Gaia, le date del tour 2025

Anche se al Festival di Sanremo 2025 si è classificata solo al 26esimo posto con la canzone Chiamo io chiami tu, Gaia Gozzi ha avuto un successo pazzesco. Il brano, trasmesso quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche, è diventato un tormentone. Come festeggiare il risultato se non con un bel tour? L’artista trascorrerà i prossimi mesi girando l’Italia con una serie di concerti che la vedranno esibirsi con una scaletta che lascerà di stucco i fan.

La data zero è fissata per il 7 maggio al Fabrique di Milano, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 13 settembre al Connessioni Festival di Cuneo. Di seguito, tutte le tappe e le relative location del tour 2025 di Gaia:

7 maggio – Fabrique, Milano;

25 maggio – Piazza Marconi, Bitonto (BA);

31 maggio – Straborgo, Livorno;

3 luglio – Umbria che spacca, Perugia;

4 luglio – Mirano Festival, Mirano (VE);

26 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza;

28 luglio – Teatro Romano Contaminazioni Festival, Verona;

31 luglio – Crotone Summer Fest 2025, Crotone;

2 agosto – Summer Festival, Porto Sant’Elpidio (FM);

3 agosto – Piazza Gepy Faranda, Rocca di Capri Leone (ME);

4 agosto – Castello Normanno, Adrano (CT);

6 agosto – Anfiteatro Bindi, Santa Margherita Ligure (GE);

7 agosto – Piazza Europa, La Spezia;

20 agosto – Piazza del Minatore, Gonessa (CA);

23 agosto – La Certosa di San Lorenzo, Padula (SA);

13 settembre – Connessioni Festival, Cuneo;

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Gaia porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: