Quanto costa organizzare Conclave? In ballo ci sono milioni di euro

Quanto costa organizzare il Conclave? Chi dovrà sostenere le spese e i costi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Organizzare il Conclave non è semplice perché niente può essere lasciato al caso. Ma quanto costa riunire in Vaticano cardinali provenienti da ogni angolo del globo? Considerando che all’epoca di Papa Francesco si sono sfiorati i 5 milioni di euro, possiamo immaginare che questa volta le spese saranno ancora più alte.

Quanto costa organizzare Conclave?

Nel 2013, il Conclave che ha portato all’elezione di Papa Francesco ha avuto un costo non indifferente: circa 4,5 milioni di euro. Ovviamente, la spesa comprendeva sia la ‘gestione’ dei cardinali che altri servizi come: potenziamento della sicurezza, servizi di trasporto pubblico, nettezza urbana, protezione civile e servizi sociali. Considerando che sono trascorsi 12 anni da quel momento, una domanda sorge spontanea: quanto costa oggi organizzare la riunione che decreterà il nome del nuovo pontefice?

Non abbiamo notizie ufficiali, ma possiamo comunque fare una previsione. I cardinali elettori, in totale 133 visti i due ritiri per motivi di salute, alloggeranno tutti nella struttura vaticana Casa Santa Marta. Qui le stanze hanno un costo variabile, da 20/30 euro a 200 euro. Il prezzo, ovviamente, varia in base alla scelta della camera, ma è bene sottolineare che sono tutte dotate di zona notte, salottino e bagno provato.

Immaginiamo che, solo per l’alloggio, i cardinali costeranno intorno ai 20/25mila euro a notte. Ovviamente, più il Conclave si allungherà e maggiore sarà la spesa. Mettendo in conto un totale di cinque giorni di permanenza, si potrebbe arrivare a spendere sui 130mila euro.

Cardinali tra vitto, alloggio e spese accessorie

Appurato che l’alloggio costa intorno ai 130mila euro, concentriamoci sul vitto. I cardinali, si sa, si trattano bene anche da un punto di vista culinario, per cui ipotizziamo che, tra colazioni, pranzi e cene costeranno intorno ai 20mila euro al giorno. Che dire, poi, dei trasporti? La stima, solo per arrivare a Roma, è di 2mila euro a persona. Ovviamente, bisogna calcolare pure i costi legati ad accompagnatori e collaboratori.

Insomma, pur non avendo cifre certe, siamo pronti a scommettere che l’elezione del successore di Papa Francesco avrà un costo esagerato, che potrebbe tranquillamente aggirarsi tra i 6 e gli 8 milioni di euro.