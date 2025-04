Ermal Meta: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Ermal Meta: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Da Piccola anima a Un milione di cose da dirti, passando per Non è facile morire: queste sono solo alcune delle canzoni che Ermal Meta porta in scaletta nei concerti del tour 2025. L’artista girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi in alcuni dei teatri più belli. Scopriamo tutte le date.

Ermal Meta, le date del tour 2025

Dopo l’entusiasmante tournée dello scorso anno, Ermal Meta torna a far cantare i fan con il tour nei teatri 2025. Uno spettacolo leggermente diverso rispetto al passato, che vede l’artista ancora più vicino al suo pubblico, in un mix di voce e sperimentazioni sonore.

Il cantante, non a caso, ha dichiarato: “Questo concerto ha una sceneggiatura che si riscrive ad ogni data, non sarà mai lo stesso, tutto rigorosamente dal vivo, ogni singolo dettaglio. Un pianoforte e poco altro, suonerò, canterò e mi racconterò. Ci scopriremo e ci vorremo ancora più bene“. La data zero è fissata per il 28 marzo presso il Teatro Mancinelli di Orvieto, mentre la tappa conclusiva è in programma per l’11 giugno al Parco Albanese Bissuola di Mestre.

Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Ermal Meta:

28 marzo – Teatro Mancinelli, Orvieto (TR);

29 marzo – Teatro Auditorium, Isernia;

5 aprile – Auditorium Parco della musica, Roma;

11 aprile – Teatro Verdi, Brindisi;

12 aprile – Teatro Garden, Rende (CS);

14 aprile – Teatro Bellini, Napoli;

17 aprile – Teatro Puccini, Firenze;

18 aprile – Teatro delle Muse, Ancona;

19 aprile – Palazzo dei Congressi, Riccione (RN);

24 aprile – Teatro Comunale di Thiene, Thiene (VI)

26 aprile – Teatro Carcano, Milano;

30 aprile – Teatro Colosseo, Torino;

3 maggio – Teatro Dis_Play, Brescia

5 maggio – Teatro Duse, Bologna;

8 maggio – Teatro Auditorium Santa Chiara, Trento;

16 maggio – Teatro Verdi, Pordenone;

11 giugno – Parco Albanese Bissuola, Mestre (VE).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Nei concerti del tour 2025, Ermal Meta porta in scena i suoi più grandi successi e alcuni brani inediti. Ecco quale sarà la scaletta:

Un pezzo di cielo in più

Piccola anima

Ragazza paradiso

L’unico pericolo

Voce del verbo

Non è facile morire

Mi salvi chi può

Mediterraneo

Stelle delle notti lunghe

Come Genova dal mare

Finché vita non ci separi

La strada la decido io

Ironica

Un po’ di pace

9 primavere

Il campione

Exit music

A parte te

Un milione di cose da dirti

Stelle cadenti