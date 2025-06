BigMama: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di BigMama: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo essersi fatta conoscere al Festival di Sanremo 2024 con la canzone La rabbia non ti basta, BigMama è pronta per girare l’Italia con il suo tour 2025. I concerti si prospettano esplosivi come solo lei sa essere: scopriamo la scaletta e date e location della tournée.

BigMama, le date del tour 2025

Tutto pronto per il tour 2025 di BigMama. La rapper campana, all’anagrafe Marianna Mammone, porterà in scena concerti esplosivi, con una scaletta studiata nei minimi dettagli. La data zero è fissata per il 4 giugno presso il We Make Future di Bologna, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 31 agosto in Piazza Risorgimento, a San Benedetto Dei Marsi, in provincia de L’Aquila.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di BigMama:

4 giugno – We Make Future, Bologna;

8 giugno – Evergreen Fest, Torino;

5 luglio – Trento Live Fest, Trento;

12 luglio – Lignano Summer Live Festival, Lignano Pineta (UD);

25 luglio – Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Campomarino (CB);

26 luglio – Festival del Grano, Acquarica del Capo (LE);

3 agosto – Casamassima Summer Festival, Casamassima (BA);

9 agosto – Piazza Umberto, Adrano (CT);

10 agosto – Sognando le Stelle (Piazza Sant’Eleuterio), Arce (FR);

12 agosto – Summer Festival (Arena Squarcia), Ascoli Piceno;

24 agosto – Bum Bum Festival, Trescore Balneario (BG);

31 agosto – Piazza Risorgimento, San Benedetto Dei Marsi (AQ).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

BigMama porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: